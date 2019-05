IL ROSARIO CENTRAL VUOLE LAVEZZI

26/05/2019

Ezequiel Lavezzi potrebbe chiudere la sua carriera in Argentina. Il 34enne attaccante ex Napoli, dal 2016 in forza all'Hebei China Fortune, è un obiettivo dichiarato del Rosario Central. "Spero che Lavezzi un giorno sarà in grado di giocare in Central, è un giocatore che aggiungerebbe molto ed è anche un fan del club" ha detto Ricardo Carloni, vice-presidente del club argentino, ai microfoni di 'Puro Futbol'.