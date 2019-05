IL REAL VUOLE MANDARE BALE ALLA SECONDA SQUADRA

09/05/2019

E' sempre più rottura fra il Real Madrid e Gareth Bale. L'attaccante gallese non rientra più nei piani di Zinedine Zidane per la prossima stagione e non vede l'ora di cederlo al miglior offerente. L'agente di Bale, però, ieri ha ribadito che l'intenzione del suo assistito è di restare a Madrid. Per questo oggi il Sun scrive che il Real Madrid starebbe vagliando anche la possibilità di emarginare l'ala gallese e costringerlo ad allenarsi con il Castilla, la seconda squadra.