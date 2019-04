IL PSG PENSA A DE GEA

07/04/2019

Il Paris Saint-Germain già pianifica la prossima stagione. L'allenatore Thomas Tuchel ha chiesto "tre o quattro rinforzi", due dei quali a centrocampo, come pubblica Le Parisienne. Tra i nomi attenzionati non è da scartare l'ipotesi De Gea nel caso in cui Buffon decidesse di lasciare.