IL NAPOLI SU VERETOUT: INCONTRO TRA ADL E L'AGENTE

29/03/2019

Il Napoli fa sul serio per Veretout, come dimostrato dall'incontro avvenuto ieri pomeriggio a Roma tra Aurelio De Laurentiis, il ds Giuntoli e l'agente del giocatore, Mario Giuffredi. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per il centrocampista, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Ora i partenopei dovranno trovare l'accordo con la famiglia Della Valle.