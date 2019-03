IL NAPOLI PIOMBA SU VERETOUT

22/03/2019

L'estate scorsa il Napoli ha affidato la panchina a un top manager come Carlo Ancelotti, la prossima si dedicherà a rinforzare la rosa in tutti i reparti. Uno degli obiettivi più caldi, secondo 'Il Corriere dello Sport', è Jordan Veretout della Fiorentina. Il centrocampista, che ha un contratto in scadenza con i viola nel 2021 ma non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare, piace da tempo agli azzurri ed è molto apprezzato da Ancelotti. Per circa 20-25 milioni di euro può lasciare Firenze.