IL MILAN SMENTISCE IL CONTATTO CON DI FRANCESCO

09/05/2019

Leonardo non ha mai avuto contatti con Eusebio Di Francesco per prendere il posto di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. E' quanto ha fatto sapere lo stesso direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonero, che oggi si trova a Milanello, chiarendo di non aver telefonato e di non aver incontrato l'ex allenatore della Roma.