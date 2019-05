IL MAN UNITED TRATTA CANCELO

04/05/2019

Joao Cancelo potrebbe clamorosamente lasciare la Juventus dopo una sola stagione. Come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, il laterale portoghese non è in buoni rapporti con mister Allegri e ha nel Manchester United un grandissimo estimatore. I contatti tra il suo agente Jorge Mendes e i Red Devils sono già iniziati, la rivoluzione Juve prevista in estate toccherà anche l'ex Inter?