IL LILLE BLINDA CAMPOS

04/05/2019

Niente Milan o Roma per Luis Campos. Il presidente del Lille ha blindato infatti il ds, rispedendo al mittente gli assalti di diversi top club. "Luis ha ricevuto offerte assolutamente enormi - ha spiegato Gerard Lopez a Le Parisien -. Ho visto le offerte e so cosa può essere per altri club". "Per me è il miglior reclutatore al mondo - ha aggiunto -. Ma sarà qui la prossima stagione e resterà a lungo. E' mio amico, ma soprattutto crede totalmente in questo progetto. Lo ha dimostrato rifiutando questo tipo di offerte".