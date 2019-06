IL LECCE SI RINFORZA: PRESO L'UCRAINO SHAKHOV

29/06/2019

Con una nota sul proprio sito internet, il Lecce, neopromosso in Serie A ha annunciato l'acquisto di Ievgenii Shakhov, centrocampista ucraino classe '90 che arriva dal Paok Salonicco. Shakhov ha firmato un biennale con opzione per l'anno successivo. Campione di Grecia con il PAOK nella passata stagione, per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) ha vinto la Coppa di Grecia, collezionando in tutto 8 presenze nella fase qualificazione della Champions League e 4 nell'ultima edizione di Europa League. Dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili ucraine (Campione d'Europa U19 nel 2009) il centrocampista ha esordito nel 2016 nella nazionale maggiore totalizzando 5 presenze e 1 gol messo a segno nella gara contro la Serbia.