Griezmann al Barcellona scatena un giro d'affari da oltre un miliardo

14/05/2019

Un miliardo. Sembrava una cifra alta quando parlava di lire, figuriamoci in euro. Eppure un miliardo potrebbe essere una cifra facilmente sfondata da dieci trasferimenti assolutamente possibili anzi quasi probabili sul mercato di quest’anno, come ci aiuta a ricostruire il quotidiano madrileno As. L’Italia in tutto questo c’entra un po’ ed è facile immaginare che c’entra attraverso la Juve, che mette sul mercato potenzialmente Dybala ma potrebbe concorrere alle aste per Pogba e (in Italia risulta poco ma in Spagna se ne parla) per Coutinho.

Se tutti questi colpi dovessero andare a segno, finirebbe per generarsi un giro d’affari di circa 1085 milioni di euro. Davanti a tutti in questa classifica c’è Antoine Griezmann. L’attaccante della Francia campione del mondo ha una clausola rescissoria di 125 milioni che il Barcellona è fortemente intenzionato a pagare, con il diretto interessato ovviamente consenziente. A quel punto l’Atletico Madrid (che scaricherà anche Diego Costa) dovrà prendere due attaccanti di peso. Uno potrebbe essere Dybala, che la Juventus valuta 100 milioni, l’altro potrebbe essere invece Icardi che al momento attuale, nonostante la clausola di 110 milioni, per le logiche di mercato non può rientrare in questo gruppo di giocatori a tre cifre.

Molto di questo giro d’affari passerà attraverso una vera e propria rivoluzione che Florentino Perez sta preparando al Real Madrid. C’è già un’etichetta del prezzo su Hazard: 100 milioni. Il giocatore ha già l’accordo con la Casa Blanca e il passaggio verrà annunciato a breve scadenza. Il centrocampo del Real avrà altri innesti importanti. Uno sarà quasi certamente Eriksen del Tottenham (100 milioni), l’altro potrebbe essere l’obiettivo eterno Pogba (100 milioni), ormai alle prese con una situazione ambientale complicatissima a Manchester. La presenza di Raiola nella trattativa tiene aperta una porta per la Juventus, anche se non sarà così facile.

Nel mirino del Real Madrid (ma pure del Manchester City) c’è anche Jadon Sancho, rivelazione made in England con la maglia del Borussia Dortmund. Sancho ha una valutazione di 120 milioni ed è abbastanza probabile che non resti in Germania. Importante per l’immediato futuro anche il gruppo di giocatori che il Real Madrid vuole cedere. Il primo della lista è Gareth Bale, sgradito a Zidane ma ancora molto considerato in Inghilterra (dove lo vuole il Manchester United e lo rivuole il Tottenham) ma anche in Francia (ovviamente sponda Paris Saint Germain). In Francia, salvo colpi di coda del City al momento imprevedibili, sembra destinato a giocare anche Isco, altro epurato di casa Real, valutato 100 milioni e molto gradito al Psg.

Di Italia e di Juve si può tornare a parlare anche se si slitta su Joao Felix, gioiellino del Benfica con clausola rescissoria da 120 milioni., Il procuratore Jorge Mendes ne ha parlato con Paratici e Nedved, anche se ha in tasca proposte interessanti da Manchester United e Barcellona. Anche lui sarà parte di questa pazzesca montagna di soldi, quasi inimmaginabile visivamente.