GOSENS, SPUNTANO MILAN E NAPOLI

12/03/2019

Robin Gosens potrebbe essere l'ennesima plusvalenza dell'Atalanta, che ha esercitato l'opzione e fatto scattare il rinnovo automatico per il giocatore. Arrivato in sordina nel 2017, l'esterno nerazzurro sta stupendo tutti e attirando l'attenzione dei grandi club. In particolare di Milan e Napoli, che starebbero seguendo con grande attenzione le prestazioni dell'ex Heracles. Ma sulle tracce dell'esterno di Gasp però non ci sarebbero solo club italiani. Stando a Calciomercato.com, infatti, Gosens piacerebbe anche all'Hoffenheim.