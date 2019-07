GERSON, NIENTE DINAMO MOSCA: C'È IL FLAMENGO

03/07/2019

E' saltata deinifitivamente la trattativa che avrebbe potuto portare Gerson alla Dinamo Mosca. Il giocatore, dopo aver trovato un principio d'accordo con i russi, ha fatto marcia indietro, rifiutando la proposta e facendo sapere ai dirigenti romanisti di voler far ritorno in Brasile. Il Flamengo si è mosso per chiudere la trattativa.