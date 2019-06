GENOA, ROMERO RESTA UN ANNO IN PRESTITO

16/06/2019

Il primo tassello per il Genoa di Aurelio Andreazzoli dovrebbe essere la difesa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Genoa e Juventus avrebbero trovato l'accordo per la permanenza in rossoblu del difensore argentino Cristian Romero che diventerà comunque di proprietà del club bianconero.