GENOA: ACCORDO CON ZAPATA, BARRECA VICINO

22/06/2019

Genoa sempre più scatenato sul mercato. Il club rossoblù ha raggiunto l'accordo con Cristian Zapata, difensore colombiano classe 1986 che ha militato nelle ultime sei stagioni nel Milan e che arriverà in Liguria a parametro zero. Non solo: con l'imminente arrivo di Robert Jaroszyinski dal Chievo, secondo Sky anche Antonio Barreca sarebbe vicino al trasferimento in rossoblù. L'esterno sinistro classe 1995 è di proprietà del Monaco, che l'ha acquistato la scorsa estate dal Torino e l'ha poi girato in prestito a gennaio al Newcastle: in Italia cerca un rilancio dopo le poco fortunate esperienze all'estero.