GENOA, IL DS DONATELLI: "KOUAME'-NAPOLI? PRIMA, ORA NON SO"

25/03/2019

Romero "è un giocatore sicuramente appetito da grandi club, in questo momento c'e' la Juventus che è in vantaggio su tutte. Per adesso però dobbiamo restare concentrati sul campionato, per noi ancora aperto". Così Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, a Radio Marte. Anche Kouamé è un nome 'caldo' del mercato: l'attaccante è accostato al Napoli. "In questo momento non c'è nessuna trattativa. L'interesse c'è stato ma non so se adesso ci sia. Il ragazzo ha anche molti estimatori", ha chiarito.