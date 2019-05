GASPERINI: "L'ATALANTA NON VENDE I BIG, MA..."

31/05/2019

"I ragazzi sono stati eccezionali e sono andati oltre ogni speranza, nonostante una rosa ridotta. Alla fine, forse, l'uscita dall'Europa League è stata un bene. Ma quanto è successo deve servirci da lezione per il futuro", dichiara il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, in un'intervista alla Gazzetta dello Soprt. E a proposito di futuro, che non si pensi che l'Atalanta molli proprio ora: "Avviso ai naviganti: non avvicinatevi che tanto l'Atalanta non vende". Anche se 60 milioni per Zapata o Mancini... "A quelle cifre ne parliamo, perché si possono trovare sostituti. Nessuno parte e poi acquisti importanti in attacco, alternative per Gomez, Ilicic e Zapata. Il mercato ormai si fa così, non inseguendo i sogni". Gasperini traccia il programma in vista del mercato.