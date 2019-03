FLAMENGO, DOPPIA OFFERTA PER GABIGOL: NO DELL'INTER

29/03/2019

Secondo esporte24horas, il Flamengo ha proposto prima 8 milioni e poi 10 milioni di euro per il 50% del cartellino di Gabigol, in prestito dall'Inter fino a dicembre 2019. Ma i nerazzurri hanno detto no perché vogliono venderlo a titolo definitivo e magari in Europa o Cina, convinti di poter incassare di più.