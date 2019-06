FIORENTINA: OFFERTO UN RUOLO A BATISTUTA

11/06/2019

La nuova Fiorentina di Rocco Commisso continua a guardare al passato per ritornare grande. Dopo la rescissione del ds Pantaleo Corvino e l'offerta nel ruolo a Daniele Pradé per ricostituire la coppia con Montella in panchina,la novità riguarda una leggenda viola: Gabriel Omar Batistuta. Per idea del nuovo presidente - secondo quanto riportato da Sky Sport - Batigol è stato contattato per offrirgli un ruolo in società: quale ancora non è stato definito, ma la strada è intrapresa.