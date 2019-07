FIORENTINA IN PRESSING PER ROG

02/07/2019

In casa Fiorentina fari puntati su Marko Rog. Stando a TMW, il giocatore del Napoli al momento è infatti in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo viola Daniele Pradè, attualmente a Milano per trattare con i rossoneri Veretout, obiettivo di mercato anche di De Laurentiis.