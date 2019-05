FIORENTINA, FARI PUNTATI SU BONIFAZI

09/05/2019

La Fiorentina sonda il mercato a caccia di un difensore. Secondo quanto riporta Labaro Viola, il club dei Della Valle avrebbe messo nel mirino Kevin Bonifazi. In prestito dal Torino, il giocatore della Spal però è in prestito e potrebbe tornare in granata se Emiliano Moretti decidesse di ritirarsi. Sul calciatore c'è anche la Juve.