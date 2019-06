FIORENTINA: COMMISSO VUOLE REGALARE BALO A MONTELLA

22/06/2019

Balotelli in viola? Per ora è solo una suggestione, un'idea che ha fatto capolino nella mente del nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso che però potrebbe presto trasformarsi in realtà. Perché da giorni sull’agenda di Daniele Pradè, nuovo responsabile del mercato del club toscano, c’è in effetti anche SuperMario. E per Vincenzo Montella sarebbe di certo, nel caso, un bel regalo.