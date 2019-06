FIORENTINA, COMMISSO: "VOGLIO TENERE CHIESA"

07/06/2019

Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, ha parlato del futuro di Chiesa: "L'intenzione è quella di tenerlo con noi, almeno quest'anno. Mi hanno assicurato che non c'è niente di firmato riguardo il suo futuro e non voglio che diventi il mio Roberto Baggio in riferimento al passaggio alla Juventus".