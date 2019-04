FABREGAS: "RESTARE AL CHELSEA? IMPOSSIBILE"

14/04/2019

Il centrocampista del Monaco, Cesc Fabregas, è tornato a parlare del suo addio al Chelsea: "Per me è sempre importante avere un nuovo obiettivo nella mia testa. Ero al Chelsea e avrei potuto rinnovare il mio contratto, ma un nuovo allenatore è arrivato (Sarri, ndr) con un giocatore che per lui era come suo figlio (Jorginho, ndr). Per me è stato difficile giocare tutte le gare ed è quello che volevo fare. Io amo il calcio. Non voglio essere felice solo perché giocavo per il Chelsea. Ho deciso di accettare un progetto diverso per me e penso che mi darà tanta soddisfazione".