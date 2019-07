EVERTON: "CIAO GREMIO, HO UN'OFFERTA". DALL'ARSENAL?

14/07/2019

Everton, grande protagonista della Copa America, ha rivelato di essere molto vicino all'addio al Gremio. "Ho un'offerta che mi è arrivata, ma non posso dire di che club si tratta. E per questo motivo non posso garantire ai tifosi che sarò qui giovedì prossimo per giocare contro il Bahia", ha spiegato il centrocampista. Il suo nome era stato accostato anche al Milan di recente, ma secondo GloboEsporte quasi certamente andrà all'Arsenal.