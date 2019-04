ERIKSSON SMENTISCE LE VOCI SULLA SCOZIA

25/04/2019

Sven-Goran Eriksson potrebbe essere il nuovo ct della Scozia. A ventilarlo sono i britannici Daily Record e Sky Sports aggiungendo che il tecnico giramondo, e che ha lasciato la panchina della Filippine a gennaio, sarebbe "onorato, anche se non ci sono stati contatti". "E' una notizia che non so come nasca - ha aggiunto Eriksson -, ma posso dire che la Scozia è un grande paese calcistico. Non ci ho pensato, comunque vedremo. Il passaporto dice che ho una certa età, ma non la sento. Mi piace ancora lavorare e amo il calcio. Quindi, se succede qualcosa di interessante bene, altrimenti va bene così. Alla mia età ci sono ancora molti tecnici che lavorano bene, e Roy Hodgson è uno di loro. Non mi sento vecchio e sono sano, quindi spero di sedermi di nuovo in panchina un giorno".