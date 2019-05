EMPOLI, IL PRESIDENTE CORSI: "DI LORENZO AL NAPOLI? MOLTE ATTENZIONI"

24/05/2019

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato dell'interesse del Napoli per Di Lorenzo. "Mi fa piacere che il Napoli abbia delle attenzioni per lui. E' un giocatore che merita moltissimo e potrebbe andare a giocare in Champions League - ha spiegato a Radio Marte - questo mi rasserena molto. Oltre al Napoli il giocatore ha molte attenzioni da parte di club che giocano la Champions".