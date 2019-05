EMPOLI, CORSI: "TRAORE'-FIORENTINA ACCORDO NULLO"

28/05/2019

"Traorè? I documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. Il giocatore non è della Fiorentina ma dell'Empoli". Il presidente Corsi spiazza il club viola, dopo l'ufficializzazione della cessione del giocatore a titolo definitivo annunciata a gennaio. "In Serie A ci sono tre squadre più importanti della Fiorentina che lo vogliono, oltre a un club tedesco che farà la Champions League".