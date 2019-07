ELSHA-SHANGHAI SHENHUA: LUNEDÌ LE VISITE

06/07/2019

Tutto fatto per il passaggio di Stephan El Shaarawy allo Shanghai Shenhua. Il club cinese e la Roma hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento a 16 milioni più bonus e il giocatore ha accettato la mega offerta triennale da circa 40 milioni di euro. Ora per concludere l'affare mancano solo le visite mediche e le firme. El Shaarawy già domenica dovrebbe imbarcarsi per la Cina per sostenere probabilmente lunedì i test fisici e poi mettere tutto nero su bianco.