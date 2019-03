22/03/2019

Paulo Dybala si è confessato alla piattaforma Otro. L'attaccante della Juventus ha parlato della firma del contratto con il club bianconero. "Fu un giorno speciale. Ero in vacanza con mio fratello e con dei miei amici. Era arrivato il contratto mentre ero in spiaggia. Tornai in hotel, lo firmai e tornammo a prendere il sole", ha raccontato.