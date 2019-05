DONNARUMMA: "FUTURO? PREFERISCO NON PARLARNE"

20/05/2019

Gigio Donnarumma resta sempre nel mirino del Psg e sul futuro del portiere in rossonero non vi sono certezze. Anche il diretto interessato, del resto, interpellato sull'argomento ha preferito trincerarsi dietro un no-comment che lascia aperta ogni opzione. "Preferisco non parlarne", ha dichiarato dopo la partita contro il Frosinone.