DE LIGT, NON SOLO BARÇA: VALUTA ALTRE OFFERTE

15/05/2019

Il futuro a Barcellona di De Ligt non è ancora certo. Stando al Mundo Deportivo, infatti, il difensore starebbe tirando la corda con i blaugrana per ottenere le migliori condizioni possibili, restando sempre vigile anche sulle altre destinazioni possibili. In particolare, il centrale starebbe valutando con grande attenzione anche l'opzione Juve.