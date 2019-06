DALL'OLANDA: JUVE IN POLE PER DE LIGT

22/06/2019

La Juve in pole (anzi, qualcosa di più, se possibile) per Matthijs De Ligt. Ne sono certi in Olanda, lo scrive a chiare lettere il quotidiano De Telegraaf che presenta oggi l'offerta che il club bianconero avrebbe fatto all’Ajax sbaragliando così l'agguerrita concorrenza per il fortissimo centrale dei lancieri cercato da tutti i top club europei: 70 milioni di euro, sufficienti per sorpassare il Barcellona e il Psg. Paratici e Nedved potrebbero così ottenere presto anche il via libera del giocatore a cui sarebbe stato proposto un quinquennale monstre da 15-20 milioni lordi a stagione