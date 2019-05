DALL'INGHILTERRA: JUVE-INTER PER LUKAKU

30/05/2019

Si profila un derby tutto italiano ne caso in cui Romelu Lukaku decida di lasciare il Manchester United. Secondo quanto riferisce il Sun, infatti, Inter e Juventus sono le due squadre maggiormente interessate all'attaccante belga che dopo essere tornato dalle vacanze negli Stati Uniti questa settimana fara' il punto sul suo futuro con la dirigenza dei Red Devils. Secondo il SUN, a Lukaku e' stato detto che una sua cessione e' possibile solo di fronte ad una offerta giusta. Lo United per liberare il 26enne centravanti ex Everton chiede non meno di 80 milioni di euro.