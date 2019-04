CRAIOVA, ESONERATO DEVIS MANGIA

16/04/2019

Termina dopo due anni l'esperienza di Devis Mangia sulla panchina del Craiova. Il tecnico di Cernusco sul Naviglio è infatti stato esonerato dal club rumeno, ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo. Fatale per Mangia è stata la sconfitta nei playoff contro il Viitorul di sabato scorso, con la dirigenza del Craiova che ha deciso di nominare Corneliu Papură come nuovo allenatore.