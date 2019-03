COUTINHO: "PENSO DI LASCIARE IL BARCELLONA"

29/03/2019

Coutinho via dal Barcellona. Secondo quanto riferito da Sport, il brasiliano avrebbe infatti rivelato ad alcuni compagni della Seleçao di volere lasciare i blaugrana: "Medito di lasciare il club, lo so che è una decisione difficile ma può essere la migliore per la mia carriera". Coutinho, che al Barcellona non ha inciso nel migliore dei modi, sarebbe stanco delle numerose critiche ricevute ed è pronto a trasferirsi in Premier (Manchester United) o in Francia al Psg.