Conte sfoglia la margherita: Inter, Milan e Roma lo tentano, ma occhio alla Juve...

05/05/2019

L'Inter, grazie all'ottimo rapporto tra l'ex ct azzurro e Marotta, per certi versi ha una corsia preferenziale ma molto dipenderà da come finirà la stagione. In caso di terzo posto confermato, infatti, il club nerazzurro potrebbe infatti proseguire con Spalletti ed è anche per questo motivo che Conte ha preso tempo, in attesa di capire quello che accadrà anche al Milan. Gattuso, a prescindere dall'epilogo in campionato, sembra destinato al divorzio con il Diavolo che affiderebbe volentieri la panchina all'ex Chelsea, ma la mancata qualificazione alla Champions potrebbe essere un fattore decisivo nelle valutazioni.



Ecco perché i nodi di Conte non verranno sicuramente sciolti a breve, ma nel frattempo la Roma è forse quella più decisa e il forte corteggiamento del club giallorosso ha permesso di guadagnare parecchio terreno a Pallotta. Infine non va certo scartata l'ipotesi Juve, che con Allegri definirà il proprio futuro al termine della stagione: in caso di addio di Max, il ritorno in bianconero non è affatto da scartare.