CINA, STAMPA SCETTICA SU CANNAVARO CT

19/03/2019

Stampa cinese scettica nei confronti dell'ex campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro, da pochi giorni nominato commissario tecnico della nazionale asiatica. Diversi media statali ed ex giocatori mettono in discussione le capacità di allenatore del 45enne ex difensore, Pallone d'Oro 2006: giocatore rispettato ma che, sottolineano, non ha mai vinto un titolo importante alla guida di una squadra. La federcalcio cinese non ha chiarito se la nomina a ct di Cannavaro, che continua a mantenere anche la panchina del Guangzhou Evergrande, sia temporanea o permanente.