CHELSEA, LOFTUS-CHEEK RINNOVA

06/07/2019

Roben Loftus-Cheek prolunga il contratto con il Chelsea. Il centrocampista inglese di 23 anni è stato tra i protagonisti della scorsa stagione con Maurizio Sarri in panchina segnando anche 6 gol in campionato e 4 in Europa League. Ha saltato la finale contro l'Arsenal per infortunio, ma il club l'ha premiato con un adeguamento dell'ingaggio.