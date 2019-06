CHELSEA: LAMPARD CON DROGBA PER IL DOPO SARRI

15/06/2019

Sancito ormai il divorzio con Sarri (manca solo l'ufficialità), il Chelsea si prepara ad accogliere Frank Lampard come suo nuovo allenatore. Secondo quanto riferisce il SUN, l'ex centrocampista dei Blues reduce dalla sua prima esperienza in panchina al Derby County è l'uomo scelto da Roman Abramovich. Con lui potrebbe tornare un altro grande ex: Didier Drogba. L'ex attaccante ivoriano dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico di Lampard insieme al vice allenatore Jody Morris.