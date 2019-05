CHELSEA, INCONTRO CON SARRI SUL FUTURO

30/05/2019

Dopo aver conquistato l'Europa League, Maurizio Sarri ha fretta di conoscere il suo futuro, e già oggi sarebbe previsto un incontro tra i suoi rappresentanti e i vertici del Chelsea. Il procuratore di Sarri, Alessandro Pellegrini, accompagnato da Fali Ramadani, potente intermediario macedone, incontrerà a Londra Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Roman Abramovich, per fare chiarezza sul destino del tecnico italiano. Sarri è legato ai Blues per altri due anni, ma vorrebbe essere liberato tramite la rescissione consensuale del contratto per accettare l'offerta della Juventus.