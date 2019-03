CHELSEA, HAZARD: "IL REAL? NULLA DI VERO"

24/03/2019

In Spagna e Inghilterra danno ormai per fatto il passaggio al Real Madrid, ma dal ritiro del Belgio Eden Hazard nega tutto. "Non c'è nulla di vero in queste voci. Sono concentrato solo sulla partita contro Cipro - ha spiegato il fuoriclasse del Chelsea -. Questo è tutto ciò a cui sto pensando".