CAGLIARI, IL DS: "BARELLA-INTER TRATTATIVA SERIA"

06/06/2019

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha fatto il punto sulla trattativa con l'Inter per il trasferimento a Milano di Nicolò Barella: "E' una trattativa, c'è un interesse vero ed è inutile negarlo. Le trattative non sono mai vicine né lontane - ha detto ai microfoni di 'Sportitalia' -. C'è un interesse sincero e noi stiamo verificando alcune situazioni. Capisco che è una situazione vera, importante. C'è da trovare un accordo sul prezzo, le contropartite non sono per noi una priorità".