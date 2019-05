BRIGHTON: ESONERATO HUGHTON NONOSTANTE LA SALVEZZA

13/05/2019

Il Brighton ha esonerato l'allenatore Chris Hughton, con quella che il presidente Tony Bloom ha descritto come "una delle decisioni più difficili" che abbia mai dovuto prendere. Hughton è stato mandato via nonostante abbia guidato il Brighton fino alle semifinali della FA Cup e ottenuto una sofferta salvezza in Premier League per la seconda stagione consecutiva.