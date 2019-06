BRESCIA, TONALI: "FUTURO? MI VEDO IN ITALIA"

05/06/2019

Dal ritiro dell'Under 21, Sandro Tonali ha fatto il punto sul futuro: "Italia o estero? Sto parlando molto con la mia famiglia su questo, è una scelta che deve essere condivisa - ha spiegato il centrocampista del Brescia -. La mia idea è sempre stata quella di giocare in Italia, poi non posso sapere il futuro. Mi vedo in un club del nostro paese".