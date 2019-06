BRESCIA: DONNARUMMA PUO' RESTARE

28/06/2019

Dopo le polemiche delle ultime settimane, ci sono delle novità in casa Brescia. Bomber Donnarumma potrebbe restare ed è stato convocato, così come Ndoj e Martella, per le visite mediche prima del ritiro a Darfo Boario. Decisiva la mediazione di Corini col patron Cellino con il tecnico che punta sul suo attaccante per la Serie A.