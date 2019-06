BOLOGNA: PRESO TOMIYASU

27/06/2019

Secondo le ultime in arrivo da Bologna, Takehiro Tomiyasu è atteso domani in città per le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto che lo legherá alla società di Saputo. Il club rossoblù ha raggiunto l'accordo definitivo con il Sint-Truiden proprietario del giocatore per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.