BOCA, UFFICIALE: ARRIVA SALVIO

19/07/2019

In attesa di Deniele De Rossi, il Boca Jr piazza un altro colpo in vista del prossimo campionato: il club xeneize ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Eduardo Salvio, a fine contratto con il Benfica. Il 29enne centrocampista, nazionale argentino, nei nove anni trascorsi in Europa ha militato con le maglie di Atletico Madrid e Benfica.