BAYERN, SANCHES: "QUI NON SONO FELICE"

21/03/2019

Nel 2016 era stata una delle grandi sorprese dell'Europeo vinto dal Portogallo, le sue prestazioni convinsero il Bayern Monaco a puntarci forte, ma poi Renato Sanches non è mai esploso come ci si aspettava. In estate il portoghese è tornato in Baviera dopo la deludente esperienza in prestito allo Swansea, ma ha trovato pochissimo spazio (solo 14 presenze) e ora vuole cambiare definitivamente aria: "Non sono felice qui -ha detto a Kicker - Voglio giocare di più, magari in un altro club". Classe 1997, Sanches è sotto contratto col Bayern fino al 2021.