BAYERN-RIBERY, L'ADDIO È UFFICIALE

05/05/2019

Altro addio ufficiale in casa Bayern Monaco. Dopo quello di Arjen Robben anche Franck Ribery dice addio al club tedesco alla fine della stagione. Non rinnoverà quindi il suo contratto in scadenza nel giugno del 2019. Questo il comunicato emesso al riguardo dalla società: "Franck Ribéry non prolungherà il suo contratto, che durerà fino al 30 giugno, e lascerà come Arjen Robben l'FC Bayern la prossima estate".