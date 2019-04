BAYERN, HOENESS: "VORREI MBAPPÈ, MA..."

16/04/2019

Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha escluso di abbattere il muro dei 100 milioni di euro per comprare un giocatore e ha ammesso che avrebbe comprato "l'attaccante" Kylian Mbappe "immediatamente" se avesse avuto i soldi. Il Bayern sta pianificando una grande ricostruzione la prossima estate e ha già confermato gli acquisti dei due terzini francesi francese Benjamin Pavard e Lucas Hernandez. In un'intervista rilasciata martedì alla stampa tedesca, Hoeness ha ammesso che, in un mondo ideale, gli piacerebbe ingaggiare un altro campione del Mondo, la stella ventenne del Paris Saint-Germain: "Firmerei subito Mbappé, è un grande giocatore, ma non abbiamo i soldi per lui", ha ammesso Hoeness. Il presidente del Bayern ha escluso di spendere 100 milioni di euro per un giocatore nella prossima finestra di mercato, ma ha suggerito che il Bayern potrebbe farlo in futuro. "Non ci sarà sicuramente un trasferimento da 100 milioni di euro quest'anno, ma devo ammettere che dieci anni fa non avrei potuto immaginare di spenderne 80", ha detto con riferimento alla cifra pagata per strappare Hernandez all'Atletico Madrid, una cifra quasi doppia di quella del precedente trasferimento record, il connazionale Corentin Tolisso.